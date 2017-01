Continuar a ler

A segunda mão dos 'oitavos' está agendada para o dia 11, quarta-feira, às 20H15. André Gomes começou no banco de suplentes visitante e só viria a entrar na partida aos 71 minutos. Bem antes, Aduriz inaugurou o marcador, aos 25 minutos. Bastaram três minutos para que o Athletic ampliasse a vantagem, num potente remate de Iñaki Williams.No segundo tempo (52'), Lionel Messi reduziu de livre direto, numa jogada em que o guarda-redes adversário ainda defendeu mas a bola já tinha ultrapassado a linha de golo.Até ao final, destaque para as expulsões de Raúl García, aos 74', e de Iturraspe, aos 80', ambas por acumulação de amarelos. Messi teve o empate nos pés aos 90'+3, mas atirou ao poste.A segunda mão dos 'oitavos' está agendada para o dia 11, quarta-feira, às 20H15.

Guarda-redes ainda reclamou mas o livre de Messi entrou mesmo

O Barcelona foi esta quinta-feira derrotado em casa do Athletic Bilbao por 2-1, na primeira mão dos oitavos-de-final da Taça do Rei, numa partida em que a equipa da casa terminou reduzida a nove jogadores.Consulte o direto do encontro

Autor: Luís Miroto Simões