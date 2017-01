Continuar a ler

O brasileiro aumentou a diferença logo após o intervalo, aos 48', na cobrança de um penálti que ele próprio conquistado, e colocou ponto final numa série de mais de 1000 minutos sem marcar um golo em jogos oficiais pelo Barça - o último tinha sido frente ao Manchester City (4-0), a contar para a Champions, a 19 de outubro.Porém, a equipa basca reduziu pouco depois, aos 51', por Saborit, naquele que foi único remate à baliza do Athletic Bilbao. Com a perspectiva de um prolongamento a pairar sobre Camp Nou, lá surgiu mais uma vez Messi a salvar a situação, com um outro belo golo de livre direto, aos 78'. Foi o terceiro jogo seguido do argentino a marcar de livre, um feito inédito na carreira.Os três elementos do chamado MSN voltaram assim a marcar no mesmo jogo - desde 17 de setembro, na goleada aos Leganés, por 5-1, que isso não acontecia - e, juntos, ultrapassaram os 300 tiros certeiros (são agora 302...) ao serviço do Barcelona: Messi contabiliza 125; Suárez atingiu os 100; e Neymar leva 77.Veja o direto do jogo -Las Palmas, 2-3 (2-0)-Deportivo, 1-1 (2-2)Córdoba-, 1-2 (0-0)Villarreal-, 1-1 (1-3)-Athletic Bilbao, 3-1 (1-2)Eibar-Osasuna, quinta-feira, às 18h00 (3-0)Celta de Vigo-Valencia, quinta-feira, às 18h00 (4-1)Sevilha-Real Madrid, quinta-feira, às 20h15 (0-3)