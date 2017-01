Sergio Ramos enfureceu adeptos sevilhanos com esta 'panenkada'

Continuar a ler

Sem Cristiano Ronaldo e Pepe e com Coentrão no banco, os merengues viram-se a perder logo aos 10', com Danilo a marcar na própria baliza. Asensio, aos 48', numa arranca estupenda ainda no seu meio-campo, fez o empate. Contudo, Jovetic (53') e Iborra (77') deram esperança aos andaluzes em dar a volta à eliminatória. Mas Sergio Ramos, de penálti (83'), e Benzema (90'+3) permitiram aos visitantes manter a sua série sem derrotas - igualando o Nottingham Forest de 1978.



Consulte a ficha do jogo Sem Cristiano Ronaldo e Pepe e com Coentrão no banco, os merengues viram-se a perder logo aos 10', com Danilo a marcar na própria baliza. Asensio, aos 48', numa arranca estupenda ainda no seu meio-campo, fez o empate. Contudo, Jovetic (53') e Iborra (77') deram esperança aos andaluzes em dar a volta à eliminatória. Mas Sergio Ramos, de penálti (83'), e Benzema (90'+3) permitiram aos visitantes manter a sua série sem derrotas - igualando o Nottingham Forest de 1978.

Sergio Ramos enfureceu adeptos sevilhanos com esta 'panenkada'

O Real Madrid apurou-se para os quartos-de-final da Taça do Rei, depois em empatar em Sevilha por 3-3, na 2.ª mão dos oitavos-de-final da prova. Os merengues fizeram valer-se do triunfo por 3-0 no Santiago Bernabéu e, com o resultado desta quinta-feira, chegaram aos 40 jogos sem perder em todas as competições, um novo recorde absoluto em Espanha (fugiram aos 39 do Barcelona e tentam apanhar o recordista europeu, a Juventus, com 43).Ainda assim, a qualificação chegou a parecer ameaçada, na medida em que Sevilha esteve a ganhar por 3-1 até aos 83'. Contudo, dois golos já na reta final permitiram à equipa de Zidane suspirar de alívio.