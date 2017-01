Continuar a ler

A Lazio permanece no quarto posto, com 40 pontos.



Os argentinos Dybala e Higuaín marcaram este domingo na vitória caseira da Juventus frente à Lazio, por 2-0, num encontro da 21.ª jornada da Liga italiana que repôs a vantagem da pentacampeã em quatro pontos.A vecchia signora, que tem um jogo em atraso, contou com os golos de Dybala, aos cinco minutos, e de Higuaín, aos 16, para selar o 16.º triunfo na competição, que lidera com 48 pontos, mais quatro do que Roma, que hoje recebe o Cagliari, e Nápoles, que no sábado foi vencer ao recinto do AC Milan (2-1).