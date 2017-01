Continuar a ler

Os gunners dominaram quase toda a primeira parte, mas apesar de várias oportunidades para fazer o primeiro, principalmente por Ozil, o resultado manteve-se inalterado até ao intervalo.



O médio ofensivo alemão acabou por ser decisivo na segunda parte, ao descobrir a cabeça do compatriota Mustafi, num pontapé de canto, aos 59 minutos, para colocar os homens da casa na frente.



Aos 65 minutos, o suíço Granit Xhaka foi expulso por uma entrada dura sobre o belga ex--FC Porto Defour, o que condicionou o Arsenal e fez crescer o Burnley.



Os visitantes acabariam por chegar ao empate, através de uma grande penalidade, depois de uma falta de Coquelin sobre Barnes.



Chamado à conversão, Gray rematou e Cech ainda tocou na bola, mas não impediu o golo do empate, aos 90+3 minutos.



À entrada para o último dos sete minutos de descontos concedidos pelo árbitro, Ben Mee acertou com o pé na cabeça do francês Koscielny, uma infração punida com castigo máximo.



E, ao oitavo minuto depois dos 90, o chileno Alexis Sanchez marcou o seu 17.º golo da temporada e deu a vitória aos gunners.



O Arsenal venceu este domingo o Burnley por 2-1, num jogo com dois penáltis em período de descontos, e subiu ao 2.º lugar da liga inglesa.A 22.ª jornada da liga, que termina com o Chelsea-Hull City , foi aproveitada pelo Arsenal, que beneficiou do empate (2-2) entre Manchester City e Tottenham, bem como a derrota (3-2) do Liverpool com o Swansea para subir ao segundo lugar, com 47 pontos, mais um do que os 'spurs' e menos cinco do que o líder Chelsea, com menos um jogo.

Autor: Lusa