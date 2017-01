Esta entrada deixou Busquets fora de combate

Desbloqueado o nó basco, os catalães demoraram a embalar para a goleada, mas lá chegaram, com um golo de cada integrante do MSN e, curiosamente, com a ordem da sigla na ficha de jogo a ser religiosamente respeitada. Messi (50'), Suárez (68') e Neymar (90'+1) fizeram, então, os seus golos e deram um triunfo seguro e tranquilo à equipa de Luis Enrique.



O Barcelona respondeu da melhor forma às vitórias de Real Madrid (2-1 sobre o Málaga) e Sevilha (4-3 ante o Osasuna) e, este domingo, foi a casa do Eibar vencer com autoridade por 4-0, em partida referente à jornada 19 da Liga espanhola. Um resultado volumoso, que permite aos catalães finalizar a ronda em 3.º, com 41 pontos, menos 2 do que merengues e 1 do que andaluzes.A noite até começou mal para a equipa de Barcelona, que aos dez minutos ficou sem um dos seus elementos nucleares, já que Sergio Busquets, devido a uma entrada mais dura de Escalante, teve de sair, dando o seu lugar a Denis Suárez. Ora, por vezes diz-se que um azar nunca vem só, mas no caso dos catalães esta substituição acabou por dar o primeiro golo catalão, apontado precisamente por Denis, aos 31'.

Autor: Fábio Lima