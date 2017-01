O inevitável Cavani inaugurou o marcador aos 81', através de um penálti a punir falta de Sidibé sobre Draxler. Foi o 21.º golo do uruguaio no campeonato, reforçando o estatuto de melhor marcador da prova e deixando Pauleta para trás na lista de artilheiros do PSG - Cavani é agora o 2.º, com 110, mais um do que o português, enquanto Ibrahimovic tem 156.Depois, aos 87', foi a vez do ex-benfiquista Gonçalo Guedes ter protagonismo, entrando para o lugar de Draxler, numa fase em que os parisienses já festejavam na perspetiva de uma vitória que parecia quase certa. Porém, aos 90'+3, Bernardo Silva aproveitou bem o espaço que os adversários lhe concederam à entrada da área e bateu Areola - guardião que rendeu o lesionado Kevin Trapp aos 54' - com um remate rasteiro. Estava feito o empate e o Monaco garantia a continuidade na liderança do campeonato, agora com os mesmos 49 pontos do Nice - os monegascos têm vantagem na diferença de golos.Quanto ao PSG acaba por perder uma soberana oportunidade para subir ao 2.º lugar e ficar a apenas um ponto do topo - mantém, assim, os três pontos de desvantagem para o Monaco. E os parisienses não ganham em casa aos monegascos para o campeonato há oito jogos - o seu último triunfo no Parque dos Príncipes frente aos rivais foi a 10 de fevereiro de 2007 (4-2).Veja o direto do jogo e a classificação da Ligue 1