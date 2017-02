Fernando Torres com belo golo pelo Atlético

Continuar a ler

Trave impede novo bis de Fernando Torres

Tudo se 'acalmou' no Vicente Calderón... até aos minutos finais de loucos. John Guidetti deu nova vantagem ao Celta, aos 78', lançando um balde de água frio no reduto dos colchoneros... mas por pouco tempo. Ferreira-Carrasco, aos 86', empatou e, sem tempo para grandes festejos, Antoine Griezmann conseguiu mesmo a 'remontada', aos 88'.O At. Madrid mantém-se no quarto posto, agora com 42 pontos, menos 7 do que o Real Madrid - que tem dois jogos em atraso -, 6 do que o Barcelona e 4 do que o Sevilha.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova