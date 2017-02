Continuar a ler

Depois, os visitantes - que contaram igualmente com João Moutinho - bem tentaram chegar à vitória, mas a ineficácia e o guarda-redes Jean-Louis Léca impediram outro resultado. Desta forma, o PSG pode ficar no domingo a apenas um ponto da liderança - para isso precisa vencer o Toulouse - e o Nice também se pode aproximar, reduzindo a diferença a três pontos se ganhar este sábado na visita a Lorient.



Veja o direto do jogo e a classificação da Ligue 1

Leonardo Jardim não tem razões para ficar satisfeito com ensaio para a visita ao Manchester City, na terça-feira, para a a Champions, pois o líder Monaco não conseguiu melhor do que um empate (1-1) na deslocação a Bastia. E só não foi pior para os monegascos porque Bernardo Silva voltou a marcar, desta vez de forma pouco habitual, pois fez a igualdade de... cabeça.No encontro que abriu a 26.ª jornada da Ligue 1, os anfitriões - penúltimos da classificação com 22 pontos, os mesmos do lanterna-vermelha Lorient, antes do jogo - colocaram-se em vantagem aos 19', por Sadio Diallo. A reação monegasca só apareceu na segunda parte, com Bernardo Silva a empatar aos 52' após um cruzamento de Touré. Foi o 6.º golo do português no campeonato esta época, após três jornadas em branco - a última vez que tinha marcado, o jovem médio também evitou a derrota em Paris, frente ao PSG, com um golo nos descontos.

Autor: José Angélico