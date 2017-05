Continuar a ler

Fica então tudo adiado para a última jornada onde, dos três clubes, os londrinos são os únicos que não dependem de si para ir à Champions. A saber: para entrarem diretamente, via terceiro lugar, os gunners têm de superar o Everton e esperar que o Man. City perca e o Liverpool não ganhe. Ainda assim, pode não chegar. Neste caso, Arsenal e City acabariam ambos com 75 pontos, ficando o desempate reservado para a diferença de golos, que neste momento é favorável aos citizens (+36 contra +31). Desta forma, por exemplo, o Arsenal teria de vencer por 2-0 e o Man. City teria de perder por diferença de três golos frente ao Watford.



Quanto ao quarto posto, a situação é menos complicada, mas ainda assim não será fácil. O Arsenal pode até empatar, mas terá de esperar pela derrota do Liverpool (por três golos) frente ao Middlesbrough. Alternativamente, caso os gunners vençam, aí um empate ou uma derrota do Liverpool vale acesso ao playoff da liga milionária do próximo ano.



Com dois golos de Alexis Sánchez, o Arsenal manteve-se na luta por um lugar de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada, graças a uma vitória por 2-0 na receção ao lanterna-vermelha Sunderland, em partida em atraso da jornada 34 da Premier League.O chileno, que esta temporada já leva 23 golos - apenas menos um do que Romelu Lukaku -, precisou de apenas nove minutos para resolver a questão, ao marcar aos 72' e 81', dando 3 pontos que permitem aos gunners passar a somar 72 pontos, menos 3 do que o Man. City e 1 do que o Liverpool.

Autor: Fábio Lima