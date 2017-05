A Juventus conquistou esta quarta-feira a Taça de Itália pela 13.ª vez na sua história, ao bater a Lazio por 2-0 na final da competição. A equipa de Turim fica assim muito perto da dobradinha, uma vez que está também à beira de conquistar o título italiano.O jogo ficou resolvido na primeira parte, com dois golos que nasceram de duas assistências do ex-portista Alex Sandro. O brasileiro serviu primeiro o compatriota Dani Alves, aos 12 minutos, e fez ainda o passe para Bonucci assinar o 2-0 aos 24'.Consulte o direto do encontro

Autor: Luís Miroto Simões