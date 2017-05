Continuar a ler

Nos restantes jogos, destaque para as derrotas dos outros treinadores portugueses em competição: o Nantes, de Sérgio Conceição, perdeu por 3-0 na visita a Lille (De Préville fez um hat trick) e terminou no 7.º posto; o Bastia, de Rui Almeida, caiu em Marselha por 1-0 e acabou despromovido ao ser o último classificado.



De resto, o Nancy é a outra equipa a cair para a Ligue 2, apesar de ter vencido (3-1) o St. Étienne nesta última ronda, enquanto o Lorient, do português Cafu - ficou no banco no empate a um golo frente ao Bordéus -, vai disputar um playoff com o 3.º classificado do 2.º escalão (o Troyes) para definir quem fica entre a elite do futebol francês.



Veja os Nos restantes jogos, destaque para as derrotas dos outros treinadores portugueses em competição: o Nantes, de Sérgio Conceição, perdeu por 3-0 na visita a Lille (De Préville fez um hat trick) e terminou no 7.º posto; o Bastia, de Rui Almeida, caiu em Marselha por 1-0 e acabou despromovido ao ser o último classificado.De resto, o Nancy é a outra equipa a cair para a Ligue 2, apesar de ter vencido (3-1) o St. Étienne nesta última ronda, enquanto o Lorient, do português Cafu - ficou no banco no empate a um golo frente ao Bordéus -, vai disputar um playoff com o 3.º classificado do 2.º escalão (o Troyes) para definir quem fica entre a elite do futebol francês.Veja os resultados e a classificação da Ligue 1

Depois de ter garantido a conquista do título francês, em casa, na quarta-feira, o Monaco 'transferiu' este sábado os festejos para Rennes, onde fechou o campeonato com mais uma vitória, desta vez por 3-2. E como o PSG (sem Gonçalo Guedes) não fez melhor do que um empate (1-1) na receção ao Caen, a equipa de Leonardo Jardim concluiu a Ligue 1 com sensacionais oito pontos de vantagem sobre a turma da capital francesa, que vencera os quatro edições anteriores.Com João Moutinho e Bernardo Silva no banco - este último ainda entrou aos 79', protagonizando uma situação caricata pois preparava-se para entrar com a camisola de... Moutinho -, os golos monegascos foram obtidos pelos brasileiros Fabinho, Jemerson e Jorge, este a estrear-se a marcar na Ligue 1. Diakhaby bisou pelo Rennes, que contou com Afonso Figueiredo a partir do intervalo, enquanto Pedro Mendes não saiu do banco.