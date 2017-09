Continuar a ler

Nos outros encontros da 5.ª jornada disputados hoje, destaque para a derrota do RB Leipzig em Augsburgo, por 1-0, e para o triunfo do Borussia Mönchengladbach sobre o Estugarda, por 2-0 (bis do brasileiro Raffael). Já o Wolfsburgo empatou (1-1) na receção ao Werder Bremen.

A derrota com o Hoffenheim, a 9 de setembro, parece ter feito bem ao Bayern Munique, que somou esta terça-feira a terceira vitória seguida na sequência daquele desaire. Depois de ter batido o Anderlecht por 3-0 - neste caso para a Liga dos Campeões - e o Mainz por 4-0, a equipa bávara voltou a impor-se de forma clara na visita a Gelsenkirchen para defrontar o Schalke 04, batido também por 3-0.Um penálti (assinalado com recurso ao vídeo-árbitro) convertido por Lewandowski aos 25' abriu caminho a mais um triunfo tranquilo, beneficiando também do golo de James Rodríguez - o colombiano regressou à titularidade, entrando pela primeira vez no onze inicial em jogos do campeonato - quatro minutos volvidos. O chileno Arturo Vidal selou a vitória bávara aos 75', a passe de James, confirmou a subida à liderança da Bundesliga, embora de forma provisória.