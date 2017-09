À entrada para a 5.ª jornada da Serie A, o Inter contava por vitórias os quatro jogos disputados. No entanto, a equipa de João Mário passou esta terça-feira por dificuldades inesperadas na visita a Bolonha, acabando por evitar a primeira derrota da época graças a um penálti convertido por Mauro Icardi já na fase final do encontro, aos 77'.Com o médio português a titular - acabaria por ser substituído aos 50' por Éder Martins -, os nerazzurri ficaram em desvantagem no marcador na sequência de um golo de Simone Verdi aos 32'. Depois, a reação do conjunto orientado por Luciano Spalletti apenas deu para o empate, que surgiu depois de uma falta de Mbaye sobre Éder Martins, num lance em que foi precisa a intervenção do vídeo-árbitro.Veja o direto do jogo e a classificação da Serie A