Bernardo Silva já faz a diferença no Manchester City

O Manchester City está nos oitavos-de-final da Taça da Liga inglesa depois de uma vitória sofrida no terreno do WBA, por 2-1. Leroy Sané bisou e foi a figura dos citizens, que contaram com Bernardo Silva no onze.O internacional português, refira-se, foi decisivo, pois iniciou a jogada do golo do triunfo, aos 77', tocando para Sané progredir e faturar em grande estilo. Antes, o extremo alemão já havia inaugurado o marcador, logo aos 3'. O WBA empatou aos 72' por Yacob mas foi sol de pouca dura.