Mais fácil foi o triunfo do Nápoles, que segue na frente da classificação com os mesmos 15 pontos da Juve. Com Mário Rui sem sair do banco, a turma napolitana venceu por 4-1 na visita a Roma para defrontar a Lazio, que também não contou com Nani em campo. O holandês ainda deu vantagem aos anfitriões, mas os visitantes reagiram na segunda parte e acabaram por golear, com Koulibaly, Callejón, Mertens e Jorginho a serem os marcadores de serviço.Veja os resultados e classificação da Serie A