Depois de uma primeira parte equilibrada, em que ambas as equipas enviaram uma bola ao 'ferro', os golos surgiram após o intervalo. O internacional belga Yannick Ferreira Carrasco inaugurou o marcador logo aos 46' e o francês Antoine Griezmann selou a vitória aos 70'.



Um bom ensaio do Atlético Madrid para a receção ao Chelsea, da 2.ª jornada da Liga dos Campeões, na quarta-feira.



O avançado Diego Costa, cujo regresso ao Atlético Madrid ficou acertado esta semana mas só poderá jogar em janeiro, assistiu das bancadas do Wanda Metropolitano a mais um triunfo dos colchoneros.Na receção ao Sevilha (Daniel Carriço foi titular), que ainda tinha perdido esta época, a equipa de Diego Simeone venceu por 2-0 e subiu ao 2.º lugar da Liga espanhola, a um ponto do Barcelona, que ainda joga hoje com o Girona.