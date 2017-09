Este 'nó cego' de Cristiano Ronaldo quase terminou num golaço

"Miúdo" Ceballos foi chamado e deu pontapé na crise do Real Madrid

O Real Madrid venceu em casa do Alavés por 2-1, numa partida da 6.ª jornada da Liga espanhola em que teve de sofrer para garantir os três pontos. Se é verdade que Cristiano Ronaldo teve uma tarde azarada e atirou duas vezes ao poste, também é certo que os anfitriões, igualmente na segunda parte, remataram outras tantas vezes ao ferro. Ainda assim, os merengues conseguiram mesmo a 12.ª vitória seguida fora de portas no campeonato, um recorde partilhado com o Barcelona.Dani Ceballos, com um bis (10' e 43'), foi a figura do Real. Pelo meio, Manu García ainda empatou mas os campeões espanhóis voltaram aos triunfos depois do desaire caseiro da ronda passada.Consulte o direto do encontro e a classificação da Liga espanhola