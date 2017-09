Continuar a ler Guardiola fez, assim, um bom ensaio para a receção ao Shakhtar Donetsk, equipa ucraniana orientada pelo português Paulo Fonseca que joga em Manchester na terça-feira, para a Liga dos Campeões. Uma partida que antecede a complicada visita ao campeão Chelsea, agendada para o próximo sábado e que será um duro teste ao excelente início de época do Manchester City.



Veja o Guardiola fez, assim, um bom ensaio para a receção ao Shakhtar Donetsk, equipa ucraniana orientada pelo português Paulo Fonseca que joga em Manchester na terça-feira, para a Liga dos Campeões. Uma partida que antecede a complicada visita ao campeão Chelsea, agendada para o próximo sábado e que será um duro teste ao excelente início de época do Manchester City.Veja o direto do jogo e a classificação da Premier League Com o português Bernardo Silva a sair do banco de suplentes apenas aos 61' - rendeu, então, o inglês Raheem Sterling -, os citizens sentiram alguns problemas para quebrar a resistência dos visitantes. Porém, depois de Leroy Sané ter inaugurado o marcador no fecho da primeira parte (44'), os golos sucederam-se. Sterling (51' e 59'), Sergio Agüero (79') e Fabian Delph (89') foram os outros marcadores de serviço.

O Manchester City continua com um ritmo impressionante na Premier League. Ao golear (5-0) o Crystal Palace este sábado, a equipa de Pep Guardiola somou um total de 16 golos nos últimos três jogos no campeonato inglês - bateu o Liverpool também por 5-0 e foi a Watford ganhar por 6-0 -, mantendo a liderança com os mesmos 16 pontos do rival Manchester United.