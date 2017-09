Continuar a ler

De referir que José Mourinho foi expulso já nos descontos, aparentemente por protestos.



O Manchester United venceu no terreno do Southampton por 1-0, num encontro da 6.ª jornada da Premier League, igualando o melhor arranque do clube na Premier League (16 pontos) e mantendo-se no topo da classificação juntamente com o Manchester City.O encontro foi decidido por Romelu Lukaku, que marcou de cabeça logo aos 20'. Cédric Soares foi titular nos Saints e saiu aos 83'. O encontro foi aberto e os red devils tiveram de sofrer para conseguir este triunfo.