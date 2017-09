Continuar a ler

No segundo tempo, o Stoke procurou contrariar o resultado mas o Chelsea acabou por matar a partida, aos 77', por Morata. O avançado espanhol acabou por consumar o hat-trick, aos 82', tendo igualado Aguero e Lukaku na lista de melhores marcadores da competição, com seis golos.



Com esta vitória, o Chelsea ascendeu ao terceiro lugar, com 13 pontos, mantendo-se a três do Manchester City e do Manchester United, que dividem a liderança e também venceram os seus encontros, contra o Crystal Palace e o Southampton, respetivamente. Já o Stoke passa a ocupar, provisoriamente, a 15.ª posição, com cinco pontos.



O Chelsea teve uma tarde tranquila, este sábado, ao vencer por 4-0, no terreno do Stoke, em jogo da sexta jornada da Premier League. Alvaro Morata foi a figura de destaque do encontro, tendo assinado um hat trick.Com Eden Hazard no banco de suplentes - entrou aos 72 minutos - a equipa de Antonio Conte entrou determinada e, logo aos dois minutos, Azpillicueta desmarcou Morata, que inaugurou o marcador. Aos 30', um erro de Darren Fletcher originou o segundo golo dos blues, marcado por Pedro.