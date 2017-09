Continuar a ler

A partida ficou ainda marcada por duas expulsões no Génova já no período de descontos: primeiro foi o belga Stéphane Omeonga a ver o vermelho direto aos 90'+1, e depois foi o ex-benfiquista Adel Taarabt (90'+4) a receber ordem para ir mais cedo para os balneários devido a uma entrada violenta.



Nos outros encontros realizados na tarde deste domingo, destaque para o triunfo da Lazio em Verona, por 3-0. Com o jovem português Bruno Jordão, de 18 anos, no banco, a turma da capital italiana contou com mais um bis de Immobile e a estreia a marcar do montenegrino Adam Marusic para voltar às vitórias - vinha de uma pesada derrota caseira (1-4) frente ao líder Nápoles.



O Inter regressou às vitórias na Serie A e mantém a pressão sobre Nápoles e Juventus, o duo que segue na frente do campeonato com mais dois pontos do que os nerazzurri. Na receção ao Génova, a equipa de Luciano Spalletti só garantiu o triunfo graças a um golo tardio de Danilo D'Ambrosio, aos 87', na sequência de um pontapé de canto cobrado por João Mário.Com Miguel Veloso a titular nos visitantes, o conjunto da casa tardou a confirmar o favoritismo frente a um adversário que continua sem somar qualquer vitória ao fim de seis jornadas (tem apenas dois pontos). João Mário começou no banco e só entrou aos 81' para o lugar de Brozovic. E a entrada do médio português revelou-se providencial, pois foi ele que fez o passe para o cabeceamento certeiro de D'Ambrosio que desbloqueou a partida e assegurou a vitória ao Inter.