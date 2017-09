Continuar a ler

No segundo tempo, o galês assistiu Ronaldo para o 2-0, aos 49'. Cinco minutos depois, Aubameyang ainda reduziu para o Borussia, mas CR7 apareceu de novo a finalizar aos 79', terminando com as dúvidas.







Consulte o Com este triunfo, o Real Madrid tem agora seis pontos no Grupo H, os mesmos do Tottenham. O Borussia Dortmund continua sem pontuar na fase de grupos, tal como o APOEL.Consulte o direto do encontro e a classificação

O Real Madrid somou esta terça-feira a segunda vitória no Grupo H da Liga dos Campeões, ao derrotar o Borussia em Dortmund por 3-1, com destaque para Cristiano Ronaldo, que coroou o seu 400.º jogo oficial pelos merengues com dois golos.Antes do português, porém, foi Gareth Bale a bater Bürki, aos 18 minutos, num grande pontapé após assistência de Carvajal.

Autor: Luís Miroto Simões