12:33 - Robert Ibáñez deixou o Valencia para assinar pelo Getafe, que o irá ceder ao Osasuna até final da temporada, confirmou este sábado o presidente do Getafe, Ángel Torres.11:46 - Segundo o 'Mundo Deportivo', Philippe Coutinho estará já à procura de casa em Barcelona . O futuro do brasileiro do Liverpool pode mesmo passar pela equipa de Leo Messi e companhia.