La UD ficha a Jairo, extremo procedente de la Bundesliga alemana.https://t.co/1j1EnOwtLl pic.twitter.com/r1A7kDhbdt — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) January 1, 2018

20:49 - O jornal 'Superdeporte' adianta que oestará a tentar desviardo18:55 - Oestará a ponderar pedir uma indemnização à Nike, por causa do 'deslize' a anunciarcomo jogador do17:49 - E aí temos a primeira transferência confirmada do dia no mercado espanhol. Oanunciou a aquisição de, extremo espanhol de 24 anos que atuava no17:16 - Oanunciou o empréstimo deaoaté ao final da presente temporada. Leia a notícia completa 17:08 - O, de Nuno Espírito Santo, poderá receber mais um português., do Norwich, é, segundo o 'The Sun', um dos alvos principais do líder do Championship. Leia a notícia completa 16:21 - Há muito que se fala de uma transferência depara oe o ano de 2018 começa com mais um indicador de que a mudança pode mesmo suceder. O brasileiro é baixa no duelo do ante o Burnley , aparentemente por lesão, mas a imprensa inglesa já admite que este seja um sinal de que o negócio vai mesmo avançar.15:46 - A primeira notícia de mercado do ano vem de Itália. O 'Tuttosport' diz que já há acordo fechado entrepor Grimaldo. Leia a notícia completa - Acabou a espera! Abriu esta segunda-feira de forma oficial o mercado de transferências, altura na qual todas as equipas europeias terão a possibilidade de reforçar os seus elencos de olho na segunda metade da temporada. Fique por aí e, neste que também é o primeiro dia do ano, siga todas as novidades.