O Sheffield Wednesday é conhecido pela comunidade portuguesa. Jogadores são quatro: José Semedo, Filipe Melo, Marco Matias e Lucas João. Na equipa técnica são outros tantos, com o treinador Carlos Carvalhal, os adjuntos Bruno Lage e João Mário e, ainda, os observadores Rifa e Jhony Conceição. Todos juntos têm contribuído para o 6.º ligar do Sheffield Wednesday no Championship, uma posição que dá acesso ao playoff de promoção à Premier League.Este domingo, a competição é outra: 3.ª eliminatória da Taça de Inglaterra frente ao Middlesbrough. E é também dia de reencontros, já que no Boro também há um português. Carlos Cachada, de 35 anos, foi convidado por Aitor Karanka em novembro de 2013 para ser o preparador físico. Antes de chegar a Inglaterra esteve no Al-Ahli, do Dubai, onde era responsável pela preparação física dos jogadores da academia.No clube dos Emirados Árabes Unidos estavam também João Mário, técnico dos sub-19 e Bruno Lage o responsável dos sub-21. Carlos Carvalhal tinha a função de diretor da academia. Mas a ligação de Carlos Cachada a alguns portugueses do Sheffield Wednesday vem de antes, quando, em 2012, fez parte da equipa técnica do Istanbul BB - Carvalhal era o treinador; João Mário o adjunto. Depois da Turquia e Dubai, Inglaterra marca o reencontro de amigos, desta vez como adversários. Antes das etapas no estrangeiro, Carlos Cachada passou pelo Gil Vicente, Trofense, U. Leiria e V. Setúbal.

Autor: David Novo