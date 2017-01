Continuar a ler

Pogba rejeita culpas



Criticado pelo penálti cometido no domingo, em Old Trafford, Pogba não enfia a carapuça quanto ao elevado número de chances esbanjadas. "As pessoas querem que marque golos e faça a diferença. Dizem que pelo preço que custei [115 milhões de euros] tenho de marcar e realizar assistências. Porém, o meu papel enquanto médio não é fazer golos. Trabalho imenso, sobretudo a nível defensivo e na condução do jogo", sublinha o francês à SFR Sport.



‘Vai tudo direitinho para a carreira de tiro!’ Este pode muito bem ter sido o pensamento de Mourinho após inteirar-se do estudo da Opta, segundo o qual o Manchester United é a equipa da Premier League que mais oportunidades flagrantes desperdiça. A taxa de conversão é assustadoramente baixa quando comparada com a dos principais rivais. O United converte somente 32,43 por cento das ocasiões de golo, ficando a milhas, por exemplo, do Liverpool, adversário do último domingo, que celebra 60 por cento das vezes. A baliza mete medo aos pupilos do Special One!Preocupante é também a dependência em relação a Ibrahimovic, autor de 31,6 por cento dos golos do United, em 2016/17 (19 em 60), levando em consideração todas as provas. Só duas equipas da Premier League estão mais dependentes de um único jogador: o Sunderland em relação a Defoe (52,1%) e o Everton a Lukaku (35,1%).