Costuma dizer-se que não devemos voltar a um lugar onde já fomos felizes. É o que vai suceder a Valverde, que regressa ao Georgios Karaiskakis, onde celebrou a conquista de três ligas da Grécia ao serviço do Olympiacos. Agora na pele de treinador do Barcelona, o espanhol vai tentar fazer uma desfeita ao clube que dirigiu em duas ocasiões – 2008/09 e 2010/12 –, alcançando uma vitória e, talvez mesmo, o apuramento para os ‘oitavos’.

"É emocionante voltar a Atenas e a um estádio que tanto significado tem para mim. O ambiente é extraordinário. Vivi aqui três anos maravilhosos, ganhei aqui muitos jogos importantes. Sempre fui respeitado, mesmo pelos adeptos dos rivais", refere Valverde, avisando que a emoção que irá sentir não terá reflexos no comportamento da equipa: "Será uma noite especial. Felizmente para o Barcelona, eu não vou jogar! Claro que gostaria de sair daqui já apurado!"

Duas faces da mesma moeda

Atenas é palco de um embate entre as duas faces da mesma moeda. O Barcelona segue cem por cento vitorioso na Champions e bateu (2-0) o Athletic no sábado. O Olympiacos mantém-se a ‘zeros’ na UEFA, tendo perdido (0-1) no sábado com o Panathinaikos. "É sempre bom voltar a jogar após uma derrota. Na carreira de um jogador nada há de mais importante do que defrontar uma equipa como a do Barcelona. É um sonho, apesar da pressão", diz Lemonis, treinador dos helénicos, fazendo algumas contas de cabeça: "O nosso futuro depende destes últimos jogos e dos resultados do Sporting, começando já por aquele que irá fazer amanhã com a Juventus, em Lisboa. O Barcelona e a Juventus são os pesos-pesados do grupo, mas o Sporting também é uma excelente equipa."

Valverde não conta com o castigado Piqué, tudo indicando que já vai poder recorrer a Mascherano e Vermaelen. Se tal não se verificar, Digne pode ser obrigado a fazer dupla com Umtiti no centro da defesa. Do rol de 20 convocados do Barcelona fazem parte Nélson Semedo e André Gomes.