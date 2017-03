Continuar a ler

Esta resposta divulgada por toda a imprensa tornou-se viral com o central assumir-se como protagonista de nova polémica.



Sergio Ramos desvalorizou o seu golo decisivo e preferiu apelar aos adeptos para que não fossem tão críticos para com Navas. "O Keylor [Navas] teve um erro mas depois foi decisivo com uma defesa no último minuto. Assumir a responsabilidade de ser guarda-redes do Real Madrid não é para qualquer um, se não perguntem ao meu amigo Iker Casillas", disse o capitão mernegue.









Sergio Ramos dá que falar pelos golos que marca (voltou a ser decisivo frente ao Betis ) e pelas declarações que faz. Logo após o jogo com a equipa de Sevilha, o capitão merenge explicou o difícil triunfo, defendeu Keylor Navas e até comentou a passagem do Barcelona aos quartos-de-final da Liga dos Campeões depois dos 6-1 aplicados ao PSG em Camp Nou.Questionado sobre a 'remontada' do Barça, Sergio Ramos respondeu: "Foi muito bem descrita. Foi histórica em todos os sentidos".

Autor: Sandra Lucas Simões