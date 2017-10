Em entrevista ao jornal sueco 'Expressen', na qual fez comentários bastante curiosos sobre Zlatan Ibrahimovic , Mino Raiola abordou a sempre complicada questão do racismo no futebol e partilhou uma história lamentável dos primeiros tempos de Romelu Lukaku enquanto futebolista."O futebol é o desporto mais democrático de todos, pois deve ser igual para todos. As pessoas dizem que não há discriminação, mas os jogadores negros estão sempre a ser algo desse tratamento. Acaba por ser uma discriminação consciente. (...) Quando as pessoas me perguntam algo sobre um jogador negro, perguntam sempre se é como o Pogba, o Balotelli, o Lukaku. Nunca ouvi uma questão 'É igual ao Toivonen? É igual ao Ibrahimovic? É igual ao Beckham?' Os jogadores negros são colocados de parte", admitiu, falando depois do caso do avançado belga do Manchester United."Para o Lukaku foi sempre um problema. Lembro-me de a mãe dele me ter dito que tinha de ir para os jogos com a certidão de nascimento, pois os outros pais não acreditavam que ele tinha 12 ou 14 anos. Era sempre um problema o facto de ele marcar três ou quatro golos... Era maior e forte fisicamente, sim. Mas acabavam por dizer que ele não tinha aquela idade, que não tinha nascido na Bélgica, e então e a sua mãe levava a certidão. Havia rumores de que ele tinha nascido em África, por isso a mãe dele levava a certidão e mostrava 'está aqui!'", recordou.

Autor: Fábio Lima