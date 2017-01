Cristiano Ronaldo recebeu, pela quarta vez, o prémio de melhor do Mundo para a FIFA - o primeiro nos atuais moldes, em que o organismo atribuiu isoladamente o galardão, denominado 'The Best' - e, na hora de ser distinguido, não esqueceu Fernando Santos, que acabou por perder a corrida a melhor treinador para Claudio Ranieri."Este prémio ainda não tinha, é a primeira vez. Tinha muitas coisas para dizer mas bloqueei um bocadinho... Estou muito feliz, obrigado aos meus companheiros do Real e da Seleção, ao treinador que gostava que tivesse ganho... fica para a próxima míster. À minha família, a todo meu staff, sempre presente nos bons e maus momentos. E dizer que 2016 foi o melhor ano da minha carreira", começou por dizer o capitão da Seleção Nacional.