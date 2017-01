284 dias depois, o Real Madrid voltou a conhecer o sabor da derrota. Este domingo, diante do Sevilha, a formação merengue foi batida por 2-1 e viu ser colocado um ponto final numa sequência de 40 encontros consecutivos sem perder.O último desaire havia sido a 6 de abril do ano passado, diante do Wolfsburgo, em jogo da Liga dos Campeões, onde haviam perdido por 2-0. De lá para cá, a equipa de Zinédine Zidane somou trinta vitórias e dez empates e, de resto, este domingo Zizou somou aquela que é apenas a sua terceira derrota ao comando dos blancos - em pouco mais de um ano.Por alcançar fica, então, a maior série sem perder dos principais campeonatos europeus, que continua a pertencer à Juventus, com 43 jogos seguidos sempre sem sofrer a derrota.

Autor: Fábio Lima