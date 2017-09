?????? #viscabarca #bientotderetour #plusdecrochet #jarrivedans2mois? Uma publicação partilhada por @o.dembele7 a Set 20, 2017 às 12:17 PDT

Ousmane Dembélé foi operado esta semana na Finlândia depois de se ter lesionado com gravidade no encontro entre Barcelona e Getafe (rotura no tendão do bíceps femoral do músculo esquerdo). O avançado dos catalães vai agora parar três meses e meio, segundo a estimativa avançada pelo Barça no dia da cirurgia, pelo que o jogador falhará toda a fase de grupos da Liga dos Campeões, bem como o clássico com o Real Madrid. Aliás, parece ser esse o encontro mais preocupante para Dembélé.Segundo o 'Mundo Deportivo', a primeira pergunta que Dembélé fez aos cirurgiões Sakari Orava, Lasse Lempainen e Ricard Pruna foi se estaria em condições de alinhar no Real Madrid-Barcelona, agendado para 23 de dezembro. A resposta dos médicos foi clara: "não".O otimismo de Dembélé caiu por terra rapidamente, mas, ainda assim, mostrou estar confiante em regressar aos relvados em dois meses, como escreveu na legenda da fotografia que partilhou no Instagram na qual se vêem os companheiros de equipa com uma mensagem de apoio.