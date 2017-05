O príncipe Alberto II conquistou ontem o seu primeiro troféu enquanto regente do Mónaco. Alberto II é o chefe da Casa Grimaldi desde 2005 e nunca tinha celebrado o título de campeão francês nessa condição. Razão pela qual era um dos adeptos mais felizes no final do jogo com St-Étienne, fazendo questão de felicitar o técnico português ainda no relvado.

O regente da Casa Grimaldi assistiu ao jogo ao lado de Dmitry Rybolovlev, proprietário do clube e de Vadim Vasilyev, vice-presidente e homem forte do futebol, e festejou bastante a conquista do 8º troféu (quando o Monaco venceu o primeiro tinha apenas 3 anos) e fez questão de cumprimentar todos os jogadores, um por um, celebrando em pleno relvado o regresso do clube aos grandes títulos… 17 anos depois.

Continuar a ler

Dedicatória

Vadim Vasilyev fez questão de dedicar o título ao príncipe. "Esta conquista é para si, monsenhor e para todos os monegascos. Quando chegámos dissemos que vínhamos para ganhar e aqui está o primeiro título", afirmou o dirigente, que não deixou de focar o peso de Leonardo Jardim e do restante grupo. "Estamos orgulhosos do nosso treinador e do seu trabalho e dos nossos jogadores", frisou.

O treinador português, bem como João Moutinho e Bernardo Silva, ficam na história do Monaco, não só do clube, pela conquista do título 17 anos depois, mas também porque é a primeira vez que o atual líder da Casa Grimaldi vence a competição no papel de regente do Principado.



Há três dias a ler mensagens



Leonardo Jardim já recebeu mais de 300 mensagens. O telemóvel do treinador português não parou de vibrar e tocar nas horas imediatas ao final do jogo e está repleto de felicitações oriundas dos mais diversos quadrantes, da Madeira à Grécia, passando por Chaves, Braga ou Lisboa. Aliás, ainda nem sequer teve oportunidade para as ler todas, mas promete responder... com todo o tempo do mundo.



Segundo golo só pela televisão



Apenas ontem, pela televisão, Jardim ficou a saber como é que o Monaco chegou ao 2-0. O golo de Germain foi em cima do final da partida e, instantes antes, já o técnico procurava a esposa Carla entre a multidão de amigos e familiares que se encontrava no Estádio Louis II. Consciente que o título já não escapava, Jardim quis celebrar com a pessoa que mais o apoiou ao longo deste percurso.



Plantel festeja num restaurante



O plantel do Monaco juntou-se num restaurante do Principado e a festa durou largas horas. Jogadores e staff aproveitaram para celebrar um momento importante na história do clube e nas respetivas carreiras, num jantar privado, onde imperou a boa disposição. Ontem, não houve treino nem qualquer atividade do clube, mas para hoje está já agendado o regresso ao trabalho, porque amanhã é dia de colocar o ponto final na época, com o jogo em Rennes, o primeiro já com o estatuto de campeão.