E agora Arsène Wenger? Foi a pergunta que se colocou ao treinador francês depois do Arseanl ter voltado a ser humilhado pelo Bayern Munique. Depois do 5-1 da 1.ª mão eis novamente um triunfo por 5-1 na 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. 10-2 no cômputo geral. Foi precisamente perante este 10-2 que o clube alemão não resistiu a fazer um tweet - perguntando que horas são - que acabou por ser visto como uma provocação por parte do derrotado.Os adeptos do Arsenal não ficaram indiferentes ao tweet publicado às 21h50 e pediram respeito para com o clube, num momento difícil.No final, Wenger desvalorizou os cartazes de contestação dos adeptos dentro e fora do campo e disse que o jogo "ficou estragado pelo árbitro".

Autor: Sandra Lucas Simões