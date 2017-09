Continuar a ler

"Tentamos esforçar-nos o máximo possível em cada jogo. Todos têm sua maneira de pensar, mas o mais importante é o grupo", reforçou o avançado internacional uruguaio, sem desmentir o que foi noticiado em vários meios de comunicação social, sobretudo em França e Espanha, a dar conta de uma clivagem no grupo de futebolistas liderado pelo treinador Unai Emery, que apenas foi agravado pelo episódio da desavença do livre e do penálti entre a dupla no jogo com o Lyon, que quase acabou em agressões no balneário.



O jornal espanhol 'El País', por exemplo, escreveu que tudo começou com a alegada decisão da administração do PSG de colocar vários jogadores na lista de dispensas depois de ter sido consumada a contratação de Neymar ao Barcelona pelo valor recorde de 222 milhões de euros, que colocou o clube na mira da UEFA por potencial infração dos parâmetros do Fair Play Financeiro.



Depois veio o desentendimento entre Neymar e Cavani, com Daniel Alves pelo meio, e uma alegada intervenção do presidente Nasser Al-Khelaïfi, que terá oferecido uma contrapartida financeira ao uruguaio para este deixasse que fosse o brasileiro a marcar os penáltis, a qual foi recusada.



Convidado a comentar a polémica com Cavani após o jogo com o Bayern Munique, Neymar preferiu desmentir tudo: "Inventam muitas histórias, falam demais. Falam coisas que não sabem, tentam entrar no nosso balneário e acabam por falar demais. Falam coisas que não existem, mas está tudo certo. Já falei sobre isso, as pessoas falam muitas coisas que não são verdade. Dentro do balneário já está decidido."