Todavia, Mourinho possui experiência em situações similares, uma vez que viveu meses de abril sobrecarregados de jogos (oito, no caso) quando estava ao serviço do Chelsea em 2004/05, 2006/07 e 2013/14 - as campanhas dos red devils em 1999/00, 2006/07, 2007/08, 2008/09 e 2010/11 também tiveram picos em abril com oito jogos.O jornal inglês recorda ainda que o United fez nove jogos em abril de 1958/59 - após o desastre aéreo em Munique - 1962/63, 1966/67, 1972/73 e 1977/78, e 10 em abril de 1979/80. Mas, na era moderna, esta será a primeira vez que os red devils têm um mês tão preenchido perto do final de temporada.Assim, no que toca a Liga Europa, o United defronta o FC Rostov nos oitavos-de-final a 9 e a 16 de março e se passar a ronda, com a remarcação do embate frente ao vizinho Manchester City a poder ir para dia 26 de abril - única semana do mês na qual não haverá jogos da Liga Europa -, terá os tais nove jogos para fazer em 30 dias. A temporada termina a 22 de maio.Dial 4, Everton (casa), Premier LeagueDias 23, Burnley (fora), Premier League (será adiado, caso os red devils joguem as 'meias' da taça)Dia 20, segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa