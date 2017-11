Continuar a ler

"O Neymar sofreu um toque [no jogo com o Anderlecht] e sente um pequeno desconforto, pelo que não estava bem esta manhã. Falei com ele e com os médicos e decidi que era melhor que ele ficasse em Paris."



E depois do treino da seleção, Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, disse que Neymar estava apto para jogar os dois particulares previstos com o Japão (sexta-feira, em Lille) e Inglaterra (dia 15, em Londres).



Além de sentir que PSG facilmente conquistará o título na Ligue 1 na presente temporada face à fraca qualidade dos adversários, Neymar terá ficado surpreendido com as fracas audiências nos estádios - no embate com o Angers, no Stade Raymond Kopa, estavam 12.381 espectadores. A isto juntam-se os rumores quanto à falta de confiança na qualidade de Emery...

De resto, a forma como Neymar surgiu nos treinos da canarinha serve para o 'Sport' sustentar a sua tese. É que o avançado treinou sem limitações e mostrou-se mesmo muito motivado e empenhado no trabalho, o que até surpreendeu a equipa técnica liderada por Tite e contrasta com a justificação que o treinador do PSG, Unai Emery, adiantou para sua ausência da convocatória para a deslocação ao reduto do Angers: