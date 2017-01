Emprestado pelo Chelsea ao Schalke 04, o ganês Abdul Rahman Baba viu terminada de forma abrupta a experiência no clube alemão. Depois de se ter lesionado ao serviço da seleção na CAN'2017, no Gabão, o lateral esquerdo foi operado esta terça-feira ao joelho esquerdo, na Alemanha, e não vai jogar mais esta temporada.A intervenção cirúrgica correu bem mas o Schalke anunciou que a lesão era mais extensa do que se previa inicialmente, pois Baba sofreu uma rutura dos ligamentos e também do menisco. Assim, o jogador regressará a Londres para fazer a recuperação nas instalações do Chelsea, clube com o qual tem contrato até 2020.