Joan Francesc Ferrer, mais conhecido por 'Rubí', é apontado como principal candidato a substituir Abelardo, que se apresentou nas instalações do clube, apesar de ser dia de descanso, para uma reunião com o presidente Javier Fernández, na sequência da qual se chegou a acordo para a sua saída.



Após a derrota do Sp. Gijón frente ao Eibar, no último domingo, os responsáveis do clube sondaram outros treinadores, mas tudo indica, ainda que não haja uma confirmação oficial, que Juan Francesc Ferrer 'Rubi' será o novo treinador.

O treinador do Sp. Gijón, Abelardo Fernández, deixou esta terça-feira o cargo, na sequência de um acordo alcançado com o presidente do clube, cuja equipa de futebol somou apenas 12 pontos ao fim da primeira volta.Os maus resultados obtidos, sobretudo nas últimas jornadas, provocaram fortes críticas dos adeptos, os quais vinham a 'pedir a cabeça' do treinador nos jogos disputados no estádio El Molinón.

Autor: Lusa