Continuar a ler

"Aconteceu de repente. Eu nem sabia quem tinha marcado. De repente caí", descreveu Georges Penel, de 21 anos, adepto do Lille, que ficou ferido numa perna e nas costas.A partida foi assim interrompida aos 16 minutos pelo árbitro que enviou as equipas para os vestiários. Seguiu-se um cenário de confusão, com equipas da Cruz Vermelha e bombeiros a assistir os feridos no relvado.Segundo o hospital CHU de Amiens, 29 pessoas ficaram feridas, no abdómen, tórax, cabeça, cinco com gravidade. Três menores, com 17, 16 e 14 anos, estavam entre os feridos.O ministro do Interior francês, Gérard Collomb, disse em comunicado que foi ativado o plano Novi (NOmbreuses VIctimes), "um plano de emergência para assistir um número significativo de vítimas no mesmo local", indicou.