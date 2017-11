Continuar a ler

Abidal não se ficou por aqui: "Aquilo magoou-ne ao ponto de ter ido expor a situação ao presidente Laporta".



Trabalharam quatro anos juntos e ganharam três campeonatos, duas Champions e duas Taças do Rei. Eric Abidal tem muito bem a dizer de Guardiola mas nunca esqueceu a reprimenda que levou do treinador logo no início."Num estágio de pré-temporada nos EUA, Guardiola repreendeu-me por não estar a falar espanhol mas com Thierry Henry mas sim em francês. Respondi-lhe que não se dirigia assim a mim porque não era uma criança e questionei-o por que motivo teria de comunicar com Henry em espanhol se havia jogadores catalães a falar entre si em catalão e não em espanhol", lembrou em entrevista à TF1.