Resultado idêntico registou-se no



Já o Resultado idêntico registou-se no duelo germânico entre o Schalke 04 e Borussia Mönchengladbach , um dos dois confrontos entre equipas do mesmo país nestes 'oitavos' - o outro é entre os belgas do Gent e do Genk. Hoffmann adiantou os visitantes aos 15' e Burgstaller respondeu aos 25', deixando os visitantes em boa posição para garantir o apuramento na 2.ª mão, frente aos seus adeptos.Já o Celta de Vigo venceu os russos do Krasnodar por 2-1 , em mais um duelo equilibrado. O ex-benfiquista Daniel Wass inaugurou o marcador aos 50' para os espanhóis, o sueco Claesson empatou quase de imediato (56') e só um golo do francês Beauvue, mesmo ao cair do pano (90') deu a vitória aos anfitriões.

Já sem Paulo Bento, o Olympiacos não conseguiu melhor do que um empate (1-1) na receção ao Besiktas e enfrenta uma deslocação complicada a Istambul na 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa dentro de uma semana.Com Diogo Figueiras a titular e André Martins a entrar aos 70', a turma grega ainda esteve a vencer, graças a um golo do argentino Cambiasso aos 36'. Porém, o camaronês Aboubakar, cedido pelo FC Porto aos turcos, fez a igualdade aos 53', aproveitando um erro do guarda-redes contrário. Ricardo Quaresma foi titular no Besiktas, que contou igualmente com Talisca, emprestado pelo Benfica.