O comunicado 'rossonero' confirma que o defesa sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo, com afetação dos ligamentos, acrescentando que o seu "tempo de paragem será determinado pela evolução dos testes de monitorização dos próximos dias."



Em relação ao médio, as explicações são ainda menos esclarecedoras. "Giacomo Bonaventura será submetido a mais testes nos próximos dias para determinar a extensão da lesão de seu adutor", lê-se no documento.

O AC Milan anunciou, esta segunda-feira, através dos canais oficiais nas redes sociais, que será necessário mais algum tempo para determinar o tempo de paragem de Mattia de Sciglio e Giacomo Boaventura, atletas que terminaram com queixas a partida de domingo, frente à Udinese.

Autor: João Lopes