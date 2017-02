Continuar a ler

Contas feitas, o Milan escapa à Fiorentina, isolando-se no sétimo posto, com 44 pontos, mais 4 do que a equipa de Paulo Sousa.



No jogo que encerrou a jornada 25 da Serie A, entre duas equipas que ainda alimentam esperanças de assegurar uma posição de apuramento para as provas europeias na próxima temporada, levou a melhor o AC Milan, com um triunfo por 2-1 sobre a Fiorentina, de Paulo Sousa.Juraj Kucka (16') e Gerard Deulofeu (31') fizeram os dois golos da turma da casa, ao passo que Nikola Kalinic, aos 20', colocou os viola no marcador, com um golo que acabou por ser insuficiente.

Autor: Fábio Lima