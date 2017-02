Depois de ter sido comprado por investidores chineses no último verão, o AC Milan parece estar disposto a abrir os cordões à bolsa para voltar ao patamar superior que ocupou no passado - assim o ditam as sete Ligas dos Campeões conquistadas. O primeiro alvo da reestruturação rossoneri é Alexis Sánchez, segundo avança o jornal britânico 'Express'.O extremo do Arsenal ainda não renovou contrato o que tem deixado muita especulação no ar em Londres. Os 18 meses que faltam para o internacional chileno acabar o vínculo não são suficientes para dar segurança aos responsáveis dos gunners relativamente à sua continuidade. Alegadamente, o jogador terá pedido valores incomportáveis à direção, que dessa forma ainda não alcançou um termo de entendimento Perante este cenário, o AC Milan vê o desejo de trazer Sánchez ser mais facilmente concretizável. Para conseguir convencer o chileno os rossoneri darão uso aos 130 milhões que terão à disposição para reforçar a equipa. Esta aposta financeira demonstra a vontade dos novos donos do clube de Milão em voltar a lutar por títulos, algo que não tem acontecido com frequência nos últimos 8 anos onde apenas conquistaram 3 títulos. O internacional chileno será a primeira aposta e a grande prioridade para o próximo mercado de transferências que se avizinha movimentado para os lados de Milão.