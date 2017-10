O AC Milan vai deixar de ser patrocinado pela Adidas. O clube italiano divulgou esta segunda-feira um comunicado em que refere ter chegado a acordo com a empresa de artigos desportivos para terminar o contrato, que os ligava desde 1998, no final da presente temporada.No mesmo comunicado, o AC Milan informa já ter um novo patrocinador, cuja ligação começará a partir de 1 de julho de 2018. Para já o clube italiano, onde alinha André Silva, não quer divulgar o nome do novo patrocinador.