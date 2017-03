A Liga Angolana ainda agora começou, mas já há treinadores despedidos. A Académica do Lobito rescindiu com António Alegre (apenas uma vitória e um empate em seis jogos) e há um português na lista de possíveis sucessores: Bruno Pereira.

Continuar a ler

O regresso a Portugal deu-se pela porta do Sp. Braga onde orientou a equipa B. Pelas suas mãos passaram jogadores como André Pinto, Vukcevic, Mauro, Xeka, Battaglia e ainda Rafa, Hugo Vieira e Welthon.



Mas um dos aspetos que mais chamou à atenção à Académica do Lobito foi mesmo a proximidade com Leonardo Jardim. Bruno Pereira foi seu adjunto no Camacha e o atual treinador do Monaco tece-lhe rasgados elogios no currículo.



Caso se confirme a preferência pelo técnico do Trofense, em Angola, Bruno Pereira vai encontrar uma equipa no 14.º lugar do Girabola e com três jogadores portugueses nos seus quadros: o guarda-redes Bruno Lúcio e os defesas Vado e Cláudio Borges.

Emigrar não seria uma novidade para Bruno Pereira. Em 2011/12 e 20012/13, o madeirense foi adjunto do Al Ittihad e posteriormente do Al Rabeea, ambos da Arábia Saudita.