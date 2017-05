Málaga-Real Madrid, em direto



Barcelona-Eibar, em direto





90' - Keylor Navas evita novamente o golo do Málaga, desta vez desviando a bola para a trave.89' - Marcelo dispara de longe mas muito por alto.88' - Modric esteve perto de fazer o terceiro golo do Real Madrid, mas Kameni defendeu o remate do croata com um pé esquerdo.85' - Em Málaga, a equipa da casa pressiona em busca do golo mas sem sucesso. Os adeptos do Real Madrid já vão fazendo a festa do título, pois seria preciso que os andaluzes marcassem três golos para impedir os merengues de conquistarem a Liga.83' - Messi volta a colocar a bola no fundo das redes do Eibar, com um toque de calcanhar, mas o lance é invalidado por fora de jogo do goleador argentino.78' - O Málaga cria perigo, com a bola a sair ligeiramente sobre a barra da baliza do Real Madrid na sequência de um cabeceamento de Camacho.74' - Os adeptos do Barcelona animam-se, até porque Neymar acaba de conquistar mais um penálti.72' - Em Málaga, o português Duda entra em campo. É o último jogo do veterano médio e capitão da equipa pela turma andaluz.71' - Benzema volta a colocar a bola no fundo das redes do Málaga, mas o avançado francês estava em fora de jogo.70' - Messi tem uma excelente oportunidade para empatar o encontro mas desperdiça um penálti. O remate forte do argentino é defendido por Yoel, com a bola a sair depois sobre a barra.66' - Zidane faz duas substituições: James Rodríguez e Kovacic entram para os lugares de Isco e Casemiro.59' - Mais uma grande defesa de Keylor Navas a negar o golo ao Málaga na sequência de um cabeceamento após um pontapé de canto.56' - Kameni protesta devido a um eventual fora de jogo de Benzema e acaba por ver um cartão amarelo.52' - Mais uma grande defesa de Yoel a remate de Iniesta.50' - Cristiano Ronaldo fica caído no relvado com muitas queixas na sequência de uma entrada dura. O português é assistido e parece estar recuperado. Em Barcelona, Iniesta obriga Yoel a mais uma defesa apertada.49' - O Málaga não desiste de chegar ao empate e Recio remata rasteiro para mais uma defesa de Keylor Navas.46' - O Barcelona regressa dos balneários com o português André Gomes no lugar de Sergi Roberto.20h00 - Recomeçam os encontros em Málaga e Barcelona.44' - Takashi Inui esteve perto de voltar a marcar, mas Ter Stegen defende bem. Na recarga, Pena falha de forma incrível.38' - Keylor Navas vê a bola a sair a rasar o poste esquerdo após um remate de Sandro Ramírez. Em Barcelona, é Neymar que obriga Yoel a mais uma intervenção difícil.36' - Messi, de cabeça, falha o alvo por pouco após um passe de Iniesta.34' - Cristiano Ronaldo esteve muito perto de fazer o segundo golo da tarde em Málaga. Ao segundo poste, após um centro da esquerda, o internacional português remata de pé esquerdo para uma grande defesa de Kameni.32' - Após um centro de Sergi Roberto, Rakitic dispara para defesa de Yoel. O Barça procura chegar ao empate mas sem sucesso...30' - Para já, tudo indica que o Real Madrid (a vencer por 1-0 em Málaga) vai conquistar o título. Se os dois jogos terminassem assim, os merengues somariam 93 pontos, contra os 87 do Barcelona, que perdem em casa (0-1) com o Eibar.25' - Lance polémico na área do Eibar, com Neymar a cair em luta com um adversário após centro de Jordi Alba. O árbitro nada assinala...20' - Sandro Ramírez volta a ameaçar o empate em Málaga, mas Keylor Navas faz uma defesa sensacional na resposta ao livre direto cobrado pelo antigo jogador do Barcelona. O guardião merengue ainda choca com o poste, fica muito queixoso mas acaba por recuperar.14' - Luis Suárez coloca a bola no fundo das redes do Eibar, mas o golo do Barça é anulado (bem) por fora de jogo de Jordi Alba, autor do cruzamento para o uruguaio.13' - O Málaga cria perigo com Sandro Ramírez, que remata para defesa apertada de Keylor Navas.19h00 - Os jogos estão em andamento.- As equipas já estão no relvado em ambos os encontros, que arrancam dentro de momentos.- Já o Barcelona volta apresentar-se o central brasileiro Marlon (que se estreou na ronda anterior) no onze frente ao Eibar: Ter Stegen; Sergi Roberto, Marlon, Umtiti e Jordi Alba; Busquets, Rakitic e Iniesta; Messi, Luis Suárez e Neymar. André Gomes está no banco dos catalães, tal como Bebé no do Eibar.- Em Málaga, Zidane aposta no mesmo onze do Real Madrid que bateu o Celta de Vigo: Keylor Navas; Danilo, Sergio Ramos, Varane e Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric e Isco; Cristiano Ronaldo e Benzema. Refira-se que o português Duda está o banco do Málaga no seu último jogo pelos andaluzes.- Real Madrid e Barcelona discutem este domingo, até ao último suspiro, o título de campeão espanhol em 2016/17. Os merengues entram em campo numa posição favorável, já que têm 3 pontos de avanço para os catalães, mas a visita ao reduto do Málaga promete obrigar a empenho máximo, ainda que, mesmo assim, os madridistas saibam que até um empate chega para celebrar. Quanto ao Barcelona, vencer o Eibar é obrigatório. O resto... logo se vê.