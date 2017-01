Gorada a hipótese de rumar ao futebol chinês, Diego Costa está de pedra e cal no Chelsea... pelo menos até ao final da temporada. Depois de ter estado a treinar-se sozinho nos últimos dias e de ter falhado a convocatória para o jogo frente ao Leicester, o goleador dos blues já regressou aos trabalhos com os colegas, após as pazes feitas com Antonio Conte, sendo mesmo opção para a receção de domingo ao Hull City de Marco Silva.

De acordo com a imprensa inglesa, o internacional espanhol e o treinador italiano fizeram uma espécie de pacto de união e, depois de participarem numa reunião interna promovida pelo plantel, chegaram à conclusão que iriam colocar os interesses do clube à frente de qualquer desentendimento pessoal, com o objetivo de ajudar o Chelsea a ser campeão.

Esta terça-feira, no centro de treinos em Cobham, Diego Costa abraçou a equipa técnica, especialmente o preparador físico Julio Tous, com quem terá travado uma acesa discussão nos últimos dias, devido a um alegado problema nas costas, numa altura em que se discutia a proposta do Tianjin Quanjian. O clube chinês estaria disposto a pagar 92 milhões de euros ao Chelsea por Diego Costa, jogador que iria receber quase 35 milhões por ano. Atlético e Barça atentos Apesar das pazes, o futuro de Conte e Diego Costa não se deverá cruzar na próxima época. O italiano já procura alternativas e coloca Álvaro Morata (Real Madrid) na fila da frente. Por outro, o ponta-de-lança hispano-brasileiro tem a ambição de regressar ao Atlético Madrid, algo que esteve próximo de acontecer no último verão. Para além dos colchoneros, o Barcelona estará, alegadamente, também muito atento à situação de transferível de Diego Costa, que leva 14 golos marcados na Premier League.

Autor: Diogo Jesus